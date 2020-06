Tausende feiern in Großbritannien illegale Rave-Partys

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In Großbritannien haben tausende Menschen gegen das Versammlungsverbot in der Corona-Krise verstoßen und Rave-Partys gefeiert. Dabei kam es zu schweren Zwischenfällen. Bei einer Party nahe Manchester mit rund 4.000 Feiernden starb nach Polizeiangaben ein 20-Jähriger mutmaßlich an einer Überdosis Drogen. Nach einem weiteren Rave im Raum Carrington mit rund 2.000 Feiernden ermittelt die Polizei wegen Vergewaltigung einer 18-Jährigen. Bei mehreren Messerattacken wurden dort drei Menschen verletzt. Die Polizei verurteilte die illegalen Veranstaltungen scharf. Gemäß der Corona-Auflagen dürfen sich in Großbritannien höchstens sechs Menschen im Freien treffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2020 20:00 Uhr