Tausende feiern im Harz die Walpurgisnacht

Braunlage: Im Harz rund um den Brocken haben tausende Menschen am Abend die Walpurgis-Nacht gefeiert. Als Hexen und Teufel verkleidet zogen sie durch die Straßen. Zu den Feierhochburgen zählen unter anderem Braunlage und Hahnenklee in Niedersachsen sowie Schierke in Sachsen-Anhalt. In der Walpurgisnacht treffen sich nach altem Volksglauben auf dem Brocken, auch Blocksberg genannt, die Hexen, um mit dem Teufel zu tanzen. In Bayern und in anderen Gegenden Süddeutschlands wird die Nacht auf den 1. Mai vielerorts auch als Freinacht bezeichnet, die für Streiche oder den Klau von Maibäumen genutzt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2025 06:00 Uhr