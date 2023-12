Tausende erleben Eröffnung des Nürnberger Christkindlesmarkts

Nürnberg: Am Abend ist der berühmte Christkindlesmarkt vor Tausenden Besucherinnen und Besuchern feierlich eröffnet worden. Das diesjährige Christkind Nelli Lunkenheimer sprach von der Empore der Frauenkirche den traditionellen Prolog, ein mehrstrophiges Weihnachtsgedicht. Auf dem Christkindlesmarkt bieten nun bis Heiligabend mehr als 170 Buden Lebkuchen, Nürnberger Bratwürste, Christbaumschmuck und Glühwein an. Im vergangenen Jahr lockte der Markt mehr als zwei Millionen Menschen an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 20:00 Uhr