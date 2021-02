Tausende erinnern in Berlin an Opfer von Anschlag in Hanau

Nachrichtenarchiv - 20.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Tausende Menschen haben in der Hauptstadt an die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags im hessischen Hanau vor einem Jahr erinnert. Laut Polizei beteiligten sich etwa 6.400 Menschen an einem Demonstrationszug vom Berliner Stadtteil Neukölln in Richtung Kreuzberg. In beiden Stadtteilen leben viele Menschen mit Migrationshintergrund. Die Demonstranten hielten Schilder mit Fotos der neun Getöteten in die Luft. Auf anderen Schildern war zu lesen: "Hanau war kein Einzelfall!"

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2021 23:00 Uhr