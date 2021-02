Tausende erinnern in Berlin an Opfer von Anschlag in Hanau

Berlin: Mit Blick auf die anstehenden Schulöffnungen in mehreren Bundesländern hat der Deutsche Lehrerverband vorgezogene Corona-Impfungen für Lehrer gefordert. Verbandspräsident Meidinger sagte in einem Interview, Lehrkräfte, die jetzt in den Präsenzunterricht zurückkehrten, sollten bevorzugt geimpft werden können. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Philologenverband. Deren Vorsitzende Lin-Klitzing sagte der Funke-Mediengruppe, wenn die Politik Präsenzunterricht wolle, müsse sie allen Lehrkräften vorab ein Impfangebot machen. Unter anderem Niedersachsen will sich dafür einsetzen, die Impfverordnung zu ändern, um mit nicht genutztem Corona-Impfstoff Lehrkräfte und Erzieherinnen früher als geplant zu impfen. Laut der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung hat das Land zuviele Impfdosen auf Lager, weil Berechtigte ihren Termin zur Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca nicht wahrnehmen.

München: Bayerns Ministerpräsident Söder zeigt sich mit Blick auf die laufenden Impfungen in den Seniorenheimen optimistisch. Bei einer Online-Veranstaltung der Christlich-Sozialen Arbeitgeber sagte er, man sei mit dem Impfen in den Alten- und Pflegeheimen weitgehend durch. Er schätze, dass bis März die Zweitimpfungen komplett abgeschlossen seien. Dann werde es auch in der Frage der Gefährdung durch Corona eine deutliche Besserung geben. Zu den Öffnungsperspektiven sagte er, die Kurven entwickelten sich jetzt zwar herunter. Aber die Wahrheit sei, dass der Trend in Deutschland nicht mehr so stark runtergehe wie letzte Woche.

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hält es für denkbar, mit dem Astrazeneca-Präparat Geimpfte zu einem späteren Zeitpunkt mit einem anderen Wirkstoff nachzuimpfen. In einer Fragerunde mit Bürgern sagte er, das sei "problemlos möglich", wenn etwa am Jahresende alle Impfwilligen immunisiert seien und es noch genügend Wirkstoff gebe. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Cichutek, schränkte allerdings ein, dass bislang noch nichts darüber bekannt sei, ob man etwa nach einem Jahr die Schutzwirkung mit einem anderen Impfstoff verstärken könne. Es hätten aber bereits klinische Studien dazu begonnen. Die Frage nach einer Nachimpfung mit einem anderen Mittel steht im Raum, weil der Astrazeneca-Impfstoff eine geringere Wirksamkeit hat als die anderen beiden in der EU zugelassenen Wirkstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.

Stuttgart: Nach den explosiven Postsendungen an Lebensmittelunternehmen in Bayern und Baden-Württemberg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Laut Behördenangaben wurde gegen den 66-Jährigen bereits Untersuchungshaft verhängt. Die Festnahme des Mannes aus dem Raum Ulm erfolgte demnach bereits gestern. Er sei der Polizei bislang unbekannt gewesen und habe keinen Widerstand geleistet, hieß es weiter. Über sein mögliches Motiv wurde nichts bekannt. Bei der Explosion einer Postsendung in der Zentrale der Supermarktkette Lidl in Neckarsulm waren diese Woche drei Mitarbeiter verletzt worden. Eine Sendung an den Babynahrungshersteller Hipp konnte die bayerische Polizei noch rechtzeitig abfangen.

Tausende erinnern in Berlin an Opfer von Anschlag in Hanau