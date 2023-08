Tausende erinnern an Kings Marsch auf Washington vor 60 Jahren

Washington: Tausende Menschen haben in der US-Hauptstadt eine Gedenkkundgebung an den Marsch auf Washington von Martin Luther King abgehalten. Viele schwarze Aktivistinnen und Aktivisten sowie Vertreter diverser ethnischer Gruppen und Religionsgemeinschaften erinnerten an King´s legendäre "I have a Dream"- Rede am 28. August 1963. Viele Redner betonten bei der Veranstaltung, der damals von King beschworene Traum vom Miteinander sei längst nicht erreicht. Die 15-jährige Enkelin Kings, Yolanda King, verwies auf Rassismus und Armut und auf die Gewalt an Schulen und in Einkaufszentren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 11:00 Uhr