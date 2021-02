Tausende erinnern an ermordeten Regime-Kritiker Nemzow

Nachrichtenarchiv - 27.02.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: In der russischen Hauptstadt haben tausende Menschen an den ermordeten Oppositionspolitiker Boris Nemzow erinnert. Er wurde vor sechs Jahren auf einer Brücke in der Nähe des Kreml erschossen. Zahlreiche Bürger besuchten den Anschlagsort und legten Blumen nieder. Nemzow war einer der lautesten Kritiker des russischen Präsidenten Putin. Seine Familie kritisierte anlässlich seines Todestages, dass die wahren Täter bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen worden seien.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.02.2021 19:45 Uhr