Tausende Deutsche wollen aus dem Nahen Osten ausgeflogen werden

Bundesregierung bereitet zweiten Evakuierungsflug vor: Weil der Beschuss zwischen Israel und dem Iran weitergeht, plant das Auswärtige Amt einen zweiten Sonderflug für deutsche Staatsbürger, die sich in Israel aufhalten. Er soll am Donnerstag aus Jordaniens Hauptstadt Amman starten, ebenso wie der erste Flug morgen. Am Mittwoch sei Platz für 180 Passagiere. In die Krisenvorsorgeliste der Bundesregierung haben sich aber mehr als 4000 Deutsche in Israel eingetragen. Aus dem Iran gab es 1000 Registrierungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2025 18:45 Uhr