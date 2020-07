Tausende deutsche Kreditkarten von Betrügern gehackt

Polizei in Nantes nimmt Verdächtigen nach Brand in Kathedrale fest

Nantes: Nach dem Brand in der Kathedrale der französischen Stadt ist ein Mann in Gewahrsam genommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, ist er für die Schließung der Kathedrale am Freitagabend verantwortlich gewesen. Deshalb wollten die Ermittler bestimmte Aspekte seines Tagesablaufs klären. Noch sei es aber verfrüht, Aussagen darüber zu machen, ob der Mann an der mutmaßlichen Brandstiftung beteiligt gewesen ist, so die Ermittler. Bei dem Brand war die große Orgel in der gotischen Kathedrale von Nantes vollständig zerstört worden. Weil das Feuer an drei Stellen gleichzeitig ausgebrochen war, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Brandstiftung. Einbruchsspuren an der Kirche sind bisher nicht gefunden worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 10:00 Uhr