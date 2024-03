Tausende demonstrieren wieder gegen Rechtsextremismus

Würzburg: In mehreren deutschen Städten haben sich auch heute wieder zigtausende Menschen versammelt, um gegen Rechtsextremismus und für Toleranz zu demonstrieren. So kamen in Würzburg in Unterfranken nach ersten Zahlen der Polizei bis zu 10.000 Teilnehmer zusammen. Die Kundgebung unter dem Motto "Vielfalt schützen! Gemeinsam gegen Diskriminierung, Rassismus und rechte Gewalt" verlief den Angaben zufolge friedlich. Auch in Bochum und Herne in Nordrhein-Westfalen versammelten sich Tausende zu einer Kundgebung und bildeten eine kilometerlange Menschenkette zwischen den Rathäusern der beiden Städte. Bundesweit gehen seit Wochen immer wieder Tausende Menschen für Demokratie auf die Straßen - zugleich zeigen sie Flagge gegen die AfD.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 21:00 Uhr