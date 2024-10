Tausende demonstrieren vor Jahrestag zum Hamas Überfall

Berlin: Vor dem dem Jahrestag des Massakers der Hamas in Israel hat es in Deutschland mehrere Kundgebungen gegeben. Am größten waren die Demonstrationszüge in Berlin, München, Düsseldorf und Hamburg. Sowohl pro-israelische als auch pro-palästinensische Aktivisten gingen auf die Straße. In München beispielsweise wandten sich rund 8.000 Menschen gegen Antisemitismus. In Hamburg erinnerten 400 Teilnehmer an die Geiseln, die noch immer in den Händen der Hamas sind. In Berlin machten rund 3.500 Menschen auf das Schicksal der Menschen im Gaza-Streifen aufmerksam.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 01:00 Uhr