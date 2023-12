Tausende demonstrieren nach Unregelmäßigkeiten bei Wahl in Serbien

Belgrad: Am Tag nach der Parlamentswahl in Serbien haben tausende Menschen in Belgrad gegen den Verlauf des Urnengangs auf die Straße gegangen. Die Demonstranten riefen "Vucic, du Dieb" und "Vucic, hau ab". Sie machen Präsident Vucic für die Unregelmäßigkeiten verantwortlich. Dessen rechtspopulistische Serbische Fortschrittspartei hatte gestern laut Hochrechnungen 127 der 250 Parlamentssitze und damit die absolute Mehrheit errungen. Eine Beobachtermission von OSZE, EU-Parlament und Europarat berichteten von einer Reihe von Regelverstößen, darunter Fälle von Gewalt, Stimmenkauf und das Füllen der Wahlurnen mit gefälschten Stimmzetteln. Vucic hatte erklärte, es sei sein Job gewesen, alles in seiner Macht stehende für eine Alleinregierung zu tun.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2023 20:15 Uhr