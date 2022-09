Tausende demonstrieren nach Tod von Masha Amini in Teheran

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Polizeigewahrsam sind in der iranischen Hauptstadt und in anderen Städten des Landes Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Alleine auf dem zentralen Boulevard Keschawars in Teheran kamen am Abend nach Angaben iranischer Medien Hunderte Demonstranten zusammen. Der Großteil der Proteste verlief friedlich. Mehrere Frauen nahmen aus Solidarität mit Amini ihre Kopftücher ab. Die 22jährige war am vergangenen Dienstag mit dem Vorwurf festgenommen worden, sie würde unangemessene Kleidung tragen. Unter noch ungeklärten Umständen brach sie auf der Polizeiwache zusammen und starb später im Krankenhaus. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben. Die Polizei weist die Vorwürfe entschieden zurück. Die Regierung ordnete eine Untersuchung an.

