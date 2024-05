Tausende demonstrieren nach Angriff auf SPD-Politiker in Dresden und Berlin

Dresden: In der sächsischen Landeshauptstadt haben nach dem Angriff auf den SPD-Politiker Ecke laut Polizei rund 3.000 Menschen für Demokratie und gegen Gewalt demonstriert. Unter dem Motto "Gewalt hat keinen Platz in unserer Demokratie!" versammelten sie sich im Stadtteil Striesen, wo Ecke am Freitagabend beim Aufhängen von Wahlplakaten zusammengeschlagen worden war. Die SPD-Bundesvorsitzende Esken warnte vor einer Verharmlosung des Angriffs als Einzeltat. Eine derartige Gewaltbereitschaft habe mit einer gesellschaftlichen Spaltung zu tun, die von der AfD und anderen Rechtsextremisten ausgehe, sagte sie. Zu einer Solidaritätsdemonstration in Berlin versammelten sich nach Polizeiangaben bis zu 2.000 Menschen am Brandenburger Tor. Die Veranstalter hatten ursprünglich mit lediglich 50 Teilnehmern gerechnet. Hier waren auch die Grünen-Vorsitzenden Lang und Nouripour, SPD-Chef Klingbeil, SPD-Generalsekretär Kühnert sowie die CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen und Nordrhein-Westfalen, Kretschmer und Wüst, dabei.

