Tausende demonstrieren nach Angriff auf SPD-Politiker in Dresden

Dresden: In der sächsischen Landeshauptstadt haben nach dem Angriff auf den SPD-Politiker Ecke laut Polizei rund 3.000 Menschen für Demokratie und gegen Gewalt demonstriert. Unter dem Motto "Gewalt hat keinen Platz in unserer Demokratie!" versammelten sie sich im Stadtteil Striesen, wo Ecke am Freitagabend beim Aufhängen von Wahlplakaten zusammengeschlagen worden war. Auch prominente Politikerinnen nahmen an der Demonstration teil, wie etwa Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckard, die SPD-Bundesvorsitzende Esken sowie Kulturstaatsministerin Roth. Esken warnte vor einer Verharmlosung des Angriffs als Einzeltat. Eine derartige Gewaltbereitschaft habe mit einer gesellschaftlichen Spaltung zu tun, die von der AfD und anderen Rechtsextremisten ausgehe, sagte sie. Der 41-jährige Ecke ist unterdessen operiert worden. Er habe einen Bruch des Jochbeins und der Augenhöhle sowie Hämatome im Gesicht erlitten, teilte der sächsische SPD-Landesvorsitzende Homann mit. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 19:00 Uhr