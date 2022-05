Tausende demonstrieren in Istanbul für Oppositionspolitikerin

Nachrichtenarchiv - 22.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: In der Türkei hat es am Abend die größte Kundgebung der Opposition seit Monaten gegeben. Von mehreren Tausend bis zu einer halben Million Teilnehmern ist die Rede. Der Protest ichtete sich dagegen, dass die Chefin der Oppositionspartei in der Provinz Istanbul, Kaftacioglu, für knapp fünf Jahre ins Gefängnis soll. Die Justiz hatte zuletzt drei Urteile gegen sie bestätigt. 2019 konnte sich die Politikerin in den Kommunalwahlen gegen die AKP-Partei von Staatspräsident Erdogan durchsetzen. Die Menschen demonstrierten aber auch gegen die schlechte wirtschaftliche Lage und die hohe Inflation im Land.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2022 09:00 Uhr