Tausende demonstrieren in Israel gegen Netanjahu

Tel Aviv: In Israel haben am Abend tausende Menschen gegen die Regierung demonstriert - und für die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas. Immer mehr Kritiker werfen Ministerpräsident Netanjahu vor, das Land vor und nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober schlecht regiert zu haben. Er wird beschuldigt, bei wichtigen Entscheidungen alles dem eigenen politischen Vorteil unterzuordnen. Nach wie vor ist das Schicksal von mehr als 130 Geiseln unklar. Zurzeit verhandelt Israel indirekt mit der Hamas über eine Freilassung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2024 03:00 Uhr