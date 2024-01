Tausende demonstrieren in Israel gegen Netanjahu

Tel Aviv: In Israel sind erneut tausende Menschen gegen die Kriegsführung von Premierminister Netanjahu auf die Straße gegangen. Sie fordern eine Rückkehr der Geiseln, teilweise Neuwahlen und werfen Netanjahu eine verfehlte Sicherheitspolitik vor. Im Gazastreifen befinden sich noch mehr als 100 Menschen in den Händen der Hamas. Diese hat angekündigt, sie erst freizulassen, wenn sich das israelische Militär zurückzieht. Unterdessen hat das israelische Militär nach eigenen Angaben im Gazastreifen eine größere Zahl von Werkstätten für den Bau von Raketen zerstört. Bei der Durchsuchung der Gebiete, wie etwa der Stadt Gaza, sei das Militär unter anderem auf Abschussrampen, Sprengkörper, Maschinen und Chemikalien gestoßen. Das teilten die Streitkräfte mit. Demnach hätte das vorgefundene Material ausgereicht, um 800 Raketen herzustellen. Die Werkstätten seien so angelegt gewesen, dass jede von ihnen nur Komponenten von Raketen erzeugte. Die Hamas habe die Raketenschmieden über das Gebiet verteilt, um ihre Ausforschung und Bekämpfung zu erschweren, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 03:00 Uhr