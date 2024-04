Tausende demonstrieren in Israel für Freilassung der Geiseln

Tel Aviv: In Israel haben erneut landesweit tausende Menschen für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen demonstriert. Die Proteste fanden neben Tel Aviv unter anderem auch in Haifa und in der Nähe einer Privatvilla von Ministerpräsident Netanjahu statt. Die Menschen fordern außerdem einen Rückzug der Regierung und Neuwahlen. - Unterdessen sind gestern bei Gefechten im besetzten Westjordanland nach israelischen Angaben mindestens zehn Palästinenser getötet worden. Der Rote Halbmond spricht von 14 Toten in einem Flüchtlingslager. Laut israelischer Armee handelte es sich bei den Getöteten um "Terroristen". Sie hätten die Einsatzkräfte beschossen und mit Sprengsätzen angegriffen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben auch die Spannungen im besetzten Westjordanland wieder zugenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2024 07:00 Uhr