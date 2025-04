Tausende demonstrieren in Israel für Freilassung der Geiseln

Tel Aviv: In Israel haben erneut Tausende für einen Deal zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen demonstriert. In Tel Aviv forderte dabei eine ehemalige Geisel Ministerpräsident Netanjahu auf, den Krieg zu beenden. Nach israelischen Informationen befinden sich derzeit noch 24 lebende Geiseln sowie 35 Leichen in dem Palästinensergebiet. Dessen ungeachtet kündigte Netanjahu im israelischen Fernsehen an, den Druck auf die Hamas weiter zu verstärken. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen wurden gestern mindestens 50 Palästinenser getötet. Die Hamas will Garantien, dass Israel nach der Freilassung der letzten Geiseln den Krieg beendet und sein Militär aus dem Gazastreifen abzieht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 09:00 Uhr