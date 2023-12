Tausende Demonstrieren in Israel für die Geiseln

Tel Aviv: Nach der Tötung dreier Geiseln durch das Militär wächst in Israel die Kritik an der Regierung. Tausende demonstrierten in Tel Aviv für die Freilassung der Verschleppten. Dabei warfen Angehörige Ministerpräsident Netanjahu vor, er habe militärischen Druck als nötig bezeichnet, damit die Geiseln freigelassen würden. Mittlerweile kämen immer mehr von ihnen als Leichen zurück. Unterdessen hat die israelische Armee ihre Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt. Dabei entdeckten die Streitkräfte offenbar auch einen ungewöhnlich großen Tunnel in einer Düne etwa 100 Meter vom Grenzübergang Erez entfernt. Militärsprecher Hagari zufolge ist er vier Kilometer lang, bis zu drei Meter hoch, elektrifiziert und für Fahrzeuge geeignet. Hagari sagte, es müsse Jahre gedauert und Millionen von Dollar gekostet haben, den Tunnel fertigzustellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2023 19:00 Uhr