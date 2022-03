Tausende demonstrieren in Frankreich gegen Rassismus und Polizeigewalt

Nachrichtenarchiv - 20.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Mehrere Tausend Menschen haben gestern in Frankreich gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. In Paris wurde der Demonstrationszug angeführt von einem Banner mit der Aufschrift "Stoppt staatliche Gewalt", andere Teilnehmer trugen Plakate mit der Aufschrift "Black Lives Matter". Laut dem französischen Innenministerium gingen in Paris 2100 Menschen auf die Straße, die Organisatoren schätzten die Teilnehmerzahl auf 8000 bis 10.000. Auch in anderen französischen Städten wurde demonstriert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.03.2022 08:00 Uhr