Tausende demonstrieren in Frankfurt für mehr Klimaschutz

Frankfurt am Main: In der hessischen Bankenmetropole haben rund 4.500 Menschen für eine klima-gerechte Zukunft demonstriert. Aufgerufen hatte die Umwelt-Bewegung "Fridays for Future". Der Protest richtete sich vor allem gegen Banken und deren Investitionen in klimaschädliche Projekte wie fossile Brennstoffe. Ein Sprecher der Demonstranten sagte wörtlich: "Der Finanzsektor finanziert die Klimakrise und verkauft unsere Zukunft." Die Demonstrationszüge zur Alten Oper in Frankfurt verliefen nach Polizei-Angaben ohne Zwischenfälle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2021 22:00 Uhr