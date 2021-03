Tausende demonstrieren in Europa gegen Corona-Auflagen

Nachrichtenarchiv - 07.03.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In mehreren europäischen Ländern haben Menschen gegen Corona-Einschränkungen demonstriert. So beteiligten sich tausende Österreicher an einer Protestaktion in Wien. Weil viele Teilnehmer keine Maske trugen und den Abstand nicht einhielten, wurden zahlreiche Anzeigen erstattet und Personen festgenommen. In der Schweiz zogen mehr als 4.000 Demonstranten durch die Stadt Chur. Proteste gab es auch in der irischen Stadt Cork und der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.03.2021 04:00 Uhr