Tausende demonstrieren in Essen und Leipzig gegen die AfD

Essen: In der Ruhrgebiets-Stadt und im sächsischen Leipzig haben mehr als 10.000 Menschen gegen die AfD demonstriert. An einem Protestzug in Essen nahmen laut Polizei rund 6700 Demonstrierende teil. Aufgerufen hatten unter anderem die "Omas gegen Rechts", die DGB-Jugend und das linke Bündnis "Essen stellt sich quer". Der Protest in Leipzig mit etwa 5000 Teilnehmern richtete sich gegen die AfD und gegen die Werteunion. Die Demonstranten riefen "Nie wieder Faschismus" und setzten die AfD auf Transparenten mit einer Nazipartei gleich. Auslöser für die Proteste - wie schon gestern mit 25.000 Teilnehmern in Berlin und Potsdam - war ein Medien-Bericht über ein Geheimtreffen in Potsdam. Dort hatten Mitglieder der Bundes-AfD und der CDU-nahen Werteunion mit bekannten Rechtsextremisten rassistische Vertreibungspläne und deren Umsetzbarkeit diskutiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 23:00 Uhr