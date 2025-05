Tausende demonstrieren in Deutschland gegen die AfD

Berlin: Unter dem Motto "Keine Ausreden mehr - AfD-Verbot Jetzt!" haben bundesweit tausende Menschen gegen die Partei demonstriert. In München kamen mindestens 2500 Menschen zusammen. Ähnlich war die Beteiligung in anderen Großstädten wie Essen. 80 Jahre nach dem Ende des Holocaust sei es geboten, die Mittel des Rechtsstaates zu nutzen, um die Demokratie gegen ihre Feinde zu verteidigen, sagte eine Sprecherin von "Fridays for Future", die zusammen mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen in mehr als 60 Städten zu Protesten gegen die AfD aufgerufen hatte. Die zentrale Kundgebung findet zur Stunde in Berlin statt. Unterdessen geht die politische Debatte über ein AfD-Verbot weiter. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann fordert eine umgehende Prüfung. CDU-Generalsekretär Linnemann ist gegen ein Verbotsverfahren. SPD-Chef Klingbeil verlangt, alle Optionen zu prüfen.

