Tausende demonstrieren in der Türkei gegen Festnahme Imamoglus

Istanbul: Die Behörden in der Türkei gehen weiter gegen den festgenommenen Bürgermeister der türkischen Metropole, Imamoglu, vor. Inzwischen ist auch sein Bauunternehmen beschlagnahmt worden. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul mit. In der Türkei haben tausende Menschen gegen das Vorgehen demonstriert. Medienberichten zufolge kam es bei den Protesten auch zu Ausschreitungen und Festnahmen. Imamoglu war gestern Morgen festgenommen worden. Seine Partei CHP wollte ihn eigentlich am Sonntag zum Präsidentschaftskandidaten für die kommende Wahl 2028 nominieren. Er gilt als größter Kontrahent des türkischen Präsidenten Erdogan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2025 10:00 Uhr