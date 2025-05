Tausende demonstrieren in Bukarest für EU-Kurs

Bukarest: In der rumänischen Hauptstadt haben sich zehntausende Menschen zu einem pro-europäischen Demonstrationszug versammelt. Der Marsch fand eine Woche vor der zweiten Runde der Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Dabei tritt der ultrarechte EU-Skeptiker Simion gegen den pro-europäischen Bukarester Bürgermeister Dan an. Demonstranten warnten in Bukarest vor einem Sieg Simions. Er hatte in der ersten Runde einen klaren Sieg errungen. In Umfragen liegt Simion in Führung.

