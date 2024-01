Tausende demonstrieren in Berlin und Freiburg gegen Rechtsextremismus

Freiburg: Mehrere Tausend Menschen haben am Abend in Berlin und Freiburg gegen Rechtsextremismus protestiert. Die Organisatoren der Freiburger Demonstration berichteten von 10.000 Teilnehmern, die Polizei von maximal 7.000. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte ein Bündnis lokaler Partei-Jugendorganisation. In Berlin gingen der Polizei zufolge etwa 2.000 Menschen auf die Straße. Bundeskanzler Scholz zeigte sich erfreut über die Demonstrationen gegen Rechts. Im Kurznachrichtendienst "X" schrieb der Kanzler, er sei dankbar, dass Zehntausende in diesen Tagen überall in Deutschland auf die Straße gehen. Das mache Mut.

