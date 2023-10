Tausende demonstrieren in Berlin Solidarität mit Israel

Berlin: Tausende Menschen haben in der Hauptstadt gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich 25.000 Menschen, die Polizei geht von rund 10.000 Teilnehmern aus. Bundespräsident Steinmeier rief in seiner Rede zum Schutz des jüdischen Lebens in ganz Deutschland auf. Dies sei Staatsaufgabe, aber auch Bürgerpflicht. Steinmeier bekräftigte außerdem erneut, Deutschland stehe fest an der Seite Israels. Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, sagte, man müsse jetzt gemeinsam gegen Terror, Hass und Gewalt kämpfen. Zu der Kundgebung hat ein Bündnis aus Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und dem Zentralrat der Juden aufgerufen. Eine zeitgleich geplante pro-palästinensische Demonstration am Potsdamer Platz war verboten worden - nach rbb-Informationen versammelten sich dort aber trotzdem viele Menschen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 18:30 Uhr