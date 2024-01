Tausende demonstrieren in Bayern gegen Rechtsextremismus

Düsseldorf: In zahlreichen deutschen Städten gehen auch heute tausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. In Düsseldorf haben sich nach ersten Schätzungen der Veranstalter mindestens 30.000 Menschen beteiligt. Der Demonstrationsmarsch über den Rhein steht unter dem Motto "Gegen die AfD - Wir schweigen nicht!". Auch in Bayern finden zahlreiche Kundgebungen statt. In Schweinfurt demonstrierten etwa 6500 Menschen unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" für Demokratie, Freiheit und Respekt. In Ingolstadt beteiligten sich rund 6000 Menschen an einer Protestaktion. Auch in Neumarkt in der Oberpfalz gingen rund 1500 Menschen auf die Straße, die Versammlung stand unter dem Motto "Schweigen reicht nicht mehr – Aktiv werden gegen rechts". In Schwabach wurden über 5000 Teilnehmer gezählt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 15:00 Uhr