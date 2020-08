Tausende demonstrieren gegen Tagebau Garzweiler

Nachrichtenarchiv - 30.08.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erkelenz: Im rheinischen Braunkohlerevier haben tausende Menschen gegen den Tagebau Garzweiler protestiert. 3000 Menschen bildeten einen Ring um das Dorf Lützerath, das der Kohlekonzern RWE noch in diesem Jahr abreißen will. Zudem protestierten sie gegen den ihrer Ansicht nach zu zögerlichen Ausstieg au der Kohleverstromung. Mit den Aktionen will das Bündnis von Tagebau-Gegnern und Klimaschützern auf die geplante Abbaggerung der Dörfer am Tagebau aufmerksam machen. Zuvor hatten mehrere Menschen einen Kohlebagger im Tagebau Garzweiler besetzt. Eine Person sei freiwillig heruntergekommen, zwei weitere habe man herunterholen müssen, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.08.2020 16:00 Uhr