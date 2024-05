Tausende demonstrieren gegen Israel beim Eurovision Song Contest

Malmö: Vor Beginn des zweiten Halbfinales des Eurovision Song Contests in Schweden haben Demonstranten den Ausschluss Israels vom Wettbewerb gefordert. Etwa 5.000 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben in Malmö, dem Austragungsort des ESC, zu einem Marsch durch die Stadt und forderten eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Die Kundgebung verlief friedlich, wie es hieß. Heute Abend tritt die Künstlerin Eden Golan für Israel an, um sich für das Finale des Gesangswettbewerbs am Samstag zu qualifizieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2024 18:15 Uhr