Tausende demonstrieren gegen G7-Gipfel - Scholz in Elmau eingetroffen

Nachrichtenarchiv - 25.06.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Landeshauptstadt haben mindestens 4.000 Menschen gegen den G7-Gipfel auf Schloss Elmau demonstriert. Unter dem Motto "Gerecht geht anders!" forderten sie von den führenden Industriestaaten ein entschlossenes Vorgehen gegen den Klimawandel und mehr Engagement im Kampf gegen Hunger und Armut. Nach Angaben der 15 Organisationen, die zu der Demonstration aufgerufen hatten, nahmen 6.000 Menschen an der Aktion teil, die Polizei schätzt die Zahl auf 4.000. Erwartet worden waren etwa 20.000 Teilnehmer. Bundeskanzler Scholz ist unterdessen auf Schloss Elmau eingetroffen, wo in den nächsten drei Tagen der G7-Gipfel stattfindet. Im Mittelpunkt des Treffens stehen der Ukraine-Krieg und seine Folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2022 20:00 Uhr