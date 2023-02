Nachrichtenarchiv - 18.02.2023 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Innenstadt haben einige tausend Menschen gegen die Sicherheitskonferenz protestiert. Am Königsplatz zählte die Polizei rund 10.000 Demonstranten verschiedener Protestaktionen, unter anderem aus der Querdenkenszene und von der AfD. Zur traditionellen Demonstration des "Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz" am Stachus kamen laut Polizei 2700 Teilnehmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2023 17:00 Uhr