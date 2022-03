Tausende demonstrieren gegen den Ukraine-Krieg

Nachrichtenarchiv - 12.03.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Rund 1500 Menschen haben auf dem Königsplatz gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Zahlreiche Menschen, darunter auch viele Familien mit Kindern, hatten selbstgebastelte Schilder dabei oder trugen Europa- oder Ukraine-Flaggen. Die Demonstranten sowie die Redner auf der Kundgebung forderten maximale Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Putin. In Nürnberg traten die drei großen Konzertchöre der Stadt gemeinsam am Kornmarkt zu einem Solidaritätssingen auf. Danach trafen sich rund 500 Teilnehmer zu einer Kundgebung. In Dillingen versammelten sich etwa 200 Menschen zu einem "Spaziergang für den Frieden".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2022 22:00 Uhr