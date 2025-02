Tausende demonstrieren für Klinikerhalt

Rothenburg ob der Tauber: Für den Erhalt ihrer Krankenhäuser haben in Rothenburg und Dinkelsbühl rund 4.000 Menschen demonstriert. Unter dem Motto "Lasst uns nicht im Regen stehen" stellten sie in beiden Städten Mahnwachen auf. Anlass waren die drohenden Klinikschließungen, für die sich der Ansbacher Kreistag vorgestern mehrheitlich ausgesprochen hatte. An beiden Standorten sollen stattdessen medizinische Versorgungszentren ohne 24-Stunden-Notfallversorgung eingerichtet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2025 00:00 Uhr