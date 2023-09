Tausende demonstrieren für besseres Bildungssystem

Berlin: Bei einem bundesweiten Bildungsprotesttag haben Tausende für eine Wende in der Bildungspolitik demonstriert. In verschiedenen deutschen Städten gingen Menschen für inklusive und zukunftsfähige Schulen und Kitas auf die Straße. Die größte Demonstration fand in Berlin statt, auch in Bayern gab es Proteste. Aufgerufen zu der Demonstration hatte das Bündnis "Bildungswende Jetzt!", bestehend aus Gewerkschaften, Bildungsverbänden, Eltern- und Schülervertretungen. Den Organisatoren zufolge steckt Deutschland in einer der schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik. Das Bündnis fordert ein Sondervermögen für Bildung in Höhe von mindestens 100 Milliarden Euro für Investitionen in Kitas und Schulen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 19:00 Uhr