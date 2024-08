Tausende demonstrieren erneut in Israel für Geiselabkommen

Tel Aviv: In Israel haben am Abend wieder tausende Menschen für ein Abkommen zur Freilassung der verbliebenen Geiseln im Gazastreifen demonstriert. Proteste gab es unter anderem in Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, sowie vor der privaten Villa von Ministerpräsident Netanjahu. Die Demonstrierenden werfen ihm vor, einen Geiseldeal durch weitere Militärschläge zu blockieren. Die nächste Gesprächsrunde über eine Waffenruhe ist für Donnerstag angesetzt. Dabei vermitteln die USA, Ägypten und Katar. Nach den gezielten Tötungen von Hamas- und Hisbollah-Führern vor zehn Tagen droht eine Ausweitung des Krieges. Die israelischen Streitkräfte sind seit Tagen in höchster Alarmbereitschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 06:00 Uhr