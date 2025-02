Tausende demonstrieren deutschlandweit für Demokratie und gegen Hass

Frankfurt am Main: Knapp eine Woche vor der Bundestagswahl sind deutschlandweit tausende Menschen für Demokratie und Vielfalt auf die Straßen gegangen. In Düsseldorf zählte die Polizei rund 13.000 Personen bei einer Anti-AfD-Kundgebung. In rund 50 Städten hatte die Christopher-Street-Day-Bewegung außerdem zu Protesten für Toleranz und Demokratie aufgerufen. Auf dem Frankfurter Römerberg demonstrierten laut Polizei rund 15.000 Menschen, in Berlin 6.000. Auch in München, Nürnberg, Würzburg und anderen bayerischen Städten wurde anlässlich der Bundestagswahl gegen Extremismus sowie Hasskriminalität sowie für die Rechte von Schwulen und Lesben demonstriert.

