Tausende demonstrieren bei Kurden-Demo in Köln für PKK-Chef Öcalan

Köln: An einer Demonstration von Kurden haben sich nach Angaben der Polizei mehrere tausend Menschen beteiligt. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Freiheit für Öcalan". Abdullah Öcalan ist der Chef der in Deutschland verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK und ist seit 25 Jahren in der Türkei inhaftiert. Der Polizei zufolge gab es keine nennenswerten Zwischenfälle. Die Demonstration wurde nur kurz gestoppt, um zu überprüfen, ob verbotene Symbole der PKK gezeigt wurden. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort, da sie Auseinandersetzungen von Kurden mit türkisch-stämmigen Kölnern befürchtete.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2024 19:00 Uhr