Tausende demonstrieren bei Gedenkmarsch in Frankreich

Meldungsarchiv - 09.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: In mehreren Städten Frankreichs sind tausende Menschen zum Gedenken an den von einem Polizisten erschossenen 17-jährigen Nahel auf die Straße gegangen. Das Innenministerium sprach von rund 6000 Teilnehmern. Die Demonstrationen verliefen weitgehend friedlich. Zu den Bürgermärschen gegen Polizeigewalt hatten linksgerichtete Organisationen, Gewerkschaften und Parteien aufgerufen. In Paris beteiligten sich trotz eines Verbots rund 2000 Demonstrierende bei einer Kundgebung zum Gedenken an einen jungen Schwarzen, der vor sieben Jahren in Polizeigewahrsam gestorben war. Präsident Macron hat Vorwürfe zurückgewiesen, es gebe einen institutionellen Rassismus in Behörden und Polizei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2023 06:00 Uhr