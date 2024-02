Tausende demonstrieren am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz

München: Am Rande der Sicherheitskonferenz hat es mehrere Demonstrationen und Kundgebungen gegeben. Bei einer größeren riefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu auf, die Ukraine stärker im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Andere machten auf die Lage in Äthiopien, in Bangladesch und im Iran aufmerksam. Auch der Krieg im Gaza-Streifen war Thema einer Demonstration. Dabei waren laut Polizei zahlreiche Palästina-Fahnen zu sehen. Auch ein Aktionsbündnis gegen die Sicherheitskonferenz selbst hatte zum Protest aufgerufen. Die Polizei zählte insgesamt etwa 4.000 Menschen. Zu größeren Zwischenfällen kam es den Angaben zufolge nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 17:45 Uhr