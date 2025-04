Tausende Christen bei Ostermesse in Rom

Rom: Gläubige weltweit begehen heute am Ostersonntag das wichtigste Fest der Christenheit. Auf dem Petersplatz in Rom ist vor wenigen Minuten die Ostermesse mit tausenden Katholiken zu Ende gegangen. In Vertretung des gesundheitlich angeschlagenen Papstes Franziskus leitete der ehemalige Erzpriester des Petersdoms, Kardinal Comastri, die Liturgie. Papst Franziskus nahm aber zum Ende an der Zeremonie teil und spendete den Abschlusssegen. Am späten Vormittag hatte der 88-Jährige in seinem Wohnsitz im Vatikan US-Vizepräsident Vance empfangen. Wie der Vatikan mitteilte, trafen sich die beiden gegen halb 12 im Gästehaus Santa Marta. Die Zusammenkunft habe "einige Minuten" gedauert, der Papst und Vance hätten Ostergrüße ausgetauscht, heißt es.

