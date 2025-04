Tausende Christen bei Ostermesse in Rom

Rom: Gläubige weltweit feiern heute am Ostersonntag das wichtigste Fest der Christenheit. Auf dem Petersplatz in Rom feiern zur Stunde tausende Katholiken gemeinsam die Ostermesse. In Vertretung des gesundheitlich angeschlagenen Papstes Franziskus leitet der ehemalige Erzpriester des Petersdoms, Kardinal Comastri, die Liturgie. Den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" spendet der 88-jährige Pontifex aber zum Ende der Messe gerade selbst. Der Papst erholt sich derzeit von einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung und hat auch an der Osternacht nicht teilgenommen. Kardinaldekan Battista Re leitete die Messe und verlas die Predigt. Darin wurden die Christen aufgerufen, trotz allem Bösen in der Welt Hoffnung zu verbreiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 12:00 Uhr