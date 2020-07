Tausende Bulgaren fordern Rücktritt der Regierung

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sofia: In Bulgarien haben Tausende Menschen den dritten Tag in Folge gegen ihre politische Führung demonstriert. Sie forderten den Rücktritt der Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Borissow und auch von Chefankläger Geschew. Letzterem werfen sie vor, Ermittlungen zu den Verbindungen zwischen Behördenvertretern und örtlichen Oligarchen bewusst zu verzögern. Korruption gilt als großes Problem in dem EU-Land. Begonnen hatten die Proteste, weil Büros von Mitarbeitern des bulgarischen Präsidenten Radew durchsucht worden waren. Viele sehen darin einen Angriff auf das Staatsoberhaupt. Radew selbst hatte von mafiösen Strukturen gesprochen und seinerseits den Rücktritt der Regierung gefordert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 07:00 Uhr