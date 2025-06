Tausende Besucher bei Bayerischem Evangelischen Kirchentag

Gerolfingen: Rund 8.500 Gläubige haben auf dem Hesselberg im Landkreis Ansbach den Bayerischen Evangelischen Kirchentag gefeiert. Unter dem Motto "Gemeinsam für die Welt" fanden Workshops, Meditationen und Seelsorge-Gespräche statt. In seiner Festpredigt zur Eröffnung prangerte Bischof Urame aus Papua-Neuguinea selbstherrliches Verhalten und unverantwortliche Gier an- Das Verlangen der Menschen nach Reichtum, Macht und Profit führe zur Zerstörung von Gottes schöner Schöpfung. - Der Bayerische Kirchentag findet seit 1951 immer am Pfingstmontag statt.

