Tausende aufgebrachte Bauern protestieren gegen Subventionsabbau

Augsburg: In Bayern demonstrieren wieder Tausende aufgebrachte Landwirte gegen den geplanten Subventionsabbau. Allein zur zentralen Veranstaltung am Augsburger Plärrer wollten laut Polizei mindestens 1.000 Traktoren. Da der Platz in der Stadtmitte nicht für alle Trecker ausreichte, organisierte die Polizei kurzfristig Ausweichstellplätze am Stadion des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg und fuhr die Bauern mit Bussen zur Kundgebung. Bislang verlief laut Polizei alles friedlich. Es gab kaum Plakate, auf denen gehetzt wurde oder auf denen Hassbotschaften zu lesen waren. Auch in mehreren anderen bayerischen Bezirken laufen Protestfahrten und Kundgebungen. Bei einer Veranstaltung im baden-württembergischen Ellwangen zeigte Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir großes Verständnis für die Proteste der Bauern. Özdemir macht deutlich, dass er den Beschluss zur Subventionskürzung gern vermieden hätte und dabei im Kabinett auch übergangen wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 13:00 Uhr