Tausende Anhänger der Bewegung Fridays For Future demonstrieren fürs Klima

Berlin: Die Bewegung Fridays for Future hat die Klimapolitik Deutschlands nachdrücklich kritisiert. Die Sprecherin Carla Reemtsma erklärte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, nachdem sich 2021 bei der Bundestagswahl Partei um Partei zum Klimaschutz bekannt habe, erlebe man jetzt die Rolle rückwärts. Die Klimabewegung fordert einen schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und ein Ende aller fossilen Investitionen. An dem heutigen Klimastreik der Organisation beteiligten sich nach deren Angaben bundesweit 75.000 Menschen. Allein in Berlin und München waren es jeweils mehrere tausend Demonstranten. Kundgebungen gab es in weiteren mehr als 100 Orten, darunter in Kempten, Passau, Landshut, Bamberg, Hof und Erlangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2024 18:15 Uhr