Tausende Afghanen warten auf Ausreise nach Deutschland

Bundestag wählt Scholz zum neuen Kanzler

Berlin: Der Bundestag hat Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler Deutschlands gewählt. Er bekam 395 von insgesamt 707 abgegebenen Stimmen, erklärte Bundestagspräsidentin Bas. Scholz nahm die Wahl an. Inzwischen hat ihm auch Bundespräsident Steinmeier in seinem Amtssitz, Schloß Bellevue, die Ernennungsurkunde überreicht. Am Mittag wird Scholz seinen Amtseid im Bundestag leisten, danach werden die neuen Minister von Steinmeier ernannt und ebenfalls vereidigt. Das Kabinett besteht aus je acht Frauen und Männern. Scholz ist der vierte sozialdemokratische Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik. Mit dem heutigen Tag ist die Ära von Kanzlerin Merkel beendet. Sie wird die Amtsgeschäfte am Nachmittag an Scholz übergeben. Die Wahl ihres Nachfolgers beobachtete sie von der Gästetribüne im Bundestag. Zu Beginn der Sitzung klatschten die meisten Parlamentarier - mit Ausnahme der Abgeordneten der AfD, Beifall.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.12.2021 11:45 Uhr